На Ровенщине почти 20 новых случаев заражения COVID - 19
Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"По состоянию на вечер 13 мая на Ровенщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам Коваля, возраст инфицированных варьируется от девяти до 91 года. Среди больных четверо жителей города Ровно, 11 - Ровенского района, двое жителей Сарненского района и один - города Здолбунов.
В Ровенской области зарегистрировано 1063 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 79 детей. Также зафиксировано 24 летальных исходов, то есть 2,2% от общего количества всех зараженных.
Отмечается, что от COVID-19 выздоровели 255 человек, среди которых девять детей.
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