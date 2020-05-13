На Ровенщине почти 20 новых случаев заражения COVID - 19

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 13 мая на Ровенщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, возраст инфицированных варьируется от девяти до 91 года. Среди больных четверо жителей города Ровно, 11 - Ровенского района, двое жителей Сарненского района и один - города Здолбунов.

В Ровенской области зарегистрировано 1063 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 79 детей. Также зафиксировано 24 летальных исходов, то есть 2,2% от общего количества всех зараженных.

Отмечается, что от COVID-19 выздоровели 255 человек, среди которых девять детей.

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