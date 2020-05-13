На херсонской свалке полицейские обнаружили 25 заробитчан, среди которых семеро детей
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области
Отмечается, что сегодня, 13 мая, в Херсоне в рамках профилактических мероприятий с целью недопущения использования нелегального детского труда и выявления нарушений трудового законодательства состоялась проверка на территории городской свалки.
Отмечается, что на крупнейшей свалке города правоохранители обнаружили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 12 лет.
Отмечается, что во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из Мукачево Закарпатской области. Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге.
Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь.
Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан.
Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди.
Будет проверена информация о возможной эксплуатации детского труда. Информация об этом факте внесена в журнал единого учета. После проведения всех проверок и экспертиз, следователями будет дана правовая квалификация действиям всех участников события.
Фото: сайт Нацполиции
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