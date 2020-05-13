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Espreso.tvОбществоМинфин представил план реформирования таможни: первые результаты обещают уже в сентябре

Минфин представил план реформирования таможни: первые результаты обещают уже в сентябре

Министр финансов Украины Сергей Марченко представил концепцию реформирования Государственной таможенной службы и соответствующий план ее реализации

Соответствующее видение министр финансов Сергей Марченко представил на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

По его словам, в правительстве видят развитие таможни в трех основных направлениях, в частности:

  • функциональное: минимизация человеческого фактора, углубление цифровизации, разделение процедур на аналитические и физические, введение контроля рисковых операций в режиме 24/7;

  • мотивационное: 30-40% обновления кадрового состава таможни, тестирование квалификаций и уровня добропорядочности сотрудников, усиление мотивации прозрачными бонусами;

  • сервисное: максимальная прозрачность и ясность правил, обеспеченность требований Евросоюза и международных организаций, надежность электронных сервисов для пользователей, мотивация к сотрудничеству честного бизнеса.

Также Марченко перечислил первоочередные шаги, среди которых: оптимизация аппарата Гостаможслужбы, максимальная цифровизация процессов, внедрение новой системы установления рисков, создание мониторингового центра и тому подобное.

"Мы рассчитываем воплотить все эти быстрые решения до сентября 2020 года", - добавил министр финансов.

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