Минфин представил план реформирования таможни: первые результаты обещают уже в сентябре
Соответствующее видение министр финансов Сергей Марченко представил на заседании правительства, передает Еспресо.TV .
По его словам, в правительстве видят развитие таможни в трех основных направлениях, в частности:
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функциональное: минимизация человеческого фактора, углубление цифровизации, разделение процедур на аналитические и физические, введение контроля рисковых операций в режиме 24/7;
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мотивационное: 30-40% обновления кадрового состава таможни, тестирование квалификаций и уровня добропорядочности сотрудников, усиление мотивации прозрачными бонусами;
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сервисное: максимальная прозрачность и ясность правил, обеспеченность требований Евросоюза и международных организаций, надежность электронных сервисов для пользователей, мотивация к сотрудничеству честного бизнеса.
Также Марченко перечислил первоочередные шаги, среди которых: оптимизация аппарата Гостаможслужбы, максимальная цифровизация процессов, внедрение новой системы установления рисков, создание мониторингового центра и тому подобное.
"Мы рассчитываем воплотить все эти быстрые решения до сентября 2020 года", - добавил министр финансов.
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