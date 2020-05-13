Курс валют: Нацбанк ужесточил гривню

13 мая, 2020, 09:30

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 13 мая официальный курс установлен на уровне 26,79 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,08 гривни за евро. По состоянию на 12 мая курс был 28,10 гривни.