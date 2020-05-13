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Espreso.tvОбществоКриклий анонсировал новые рейсы для возвращения украинцев из-за рубежа

Криклий анонсировал новые рейсы для возвращения украинцев из-за рубежа


фото: reuters
Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал перечень спецрейсов для возвращения украинцев из-за границы 14-21 мая

Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира. На ближайшее время запланированы специальные рейсы из таких городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель-Авив, Тараз, Гамбург ", - написал Криклий.

Согласно опубликованному перечню, рейсы запланированы с 14 по 21 мая 2020 года.

Криклий добавил, что информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний, и даты вылета могут быть изменены.

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