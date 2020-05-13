Криклий анонсировал новые рейсы для возвращения украинцев из-за рубежа

13 мая, 2020, 13:43

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал перечень спецрейсов для возвращения украинцев из-за границы 14-21 мая

Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира. На ближайшее время запланированы специальные рейсы из таких городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель-Авив, Тараз, Гамбург ", - написал Криклий.

Согласно опубликованному перечню, рейсы запланированы с 14 по 21 мая 2020 года.

Криклий добавил, что информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний, и даты вылета могут быть изменены.