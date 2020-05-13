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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 16425 человек заразились, 439 - умерли

Коронавирус в Украине: 16425 человек заразились, 439 - умерли

По состоянию на 9:00 среды, 13 мая, в Украине зафиксировано 16 425 случаев заражения коронавирусjv COVID-19, из них 439 - смертельны[, 3716 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 12 мая было зафиксировано 402 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 г. в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.

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