Командующий Нацгвардии выздоровел после заражения COVID-19, - МВД

13 мая, 2020, 12:39

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан оправился от COVID-19 и приступил к работе

Об этом заявляет пресс-служба МВД в Facebook.

Повторные и контрольные тесты показали отрицательный результат на наличие вируса.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщили в МВД.

По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет.