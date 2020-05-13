Командующий Нацгвардии выздоровел после заражения COVID-19, - МВД
13 мая, 2020, 12:39
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан оправился от COVID-19 и приступил к работе
Об этом заявляет пресс-служба МВД в Facebook.
Повторные и контрольные тесты показали отрицательный результат на наличие вируса.
"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщили в МВД.
По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет.
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