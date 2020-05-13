Кабмин разрешил такси ездить полосой общественного транспорта
13 мая, 2020, 15:39
Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения относительно пользования такси полосами для маршрутных транспортных средств
Об этом сообщает РБК-Украина .
Согласно решению, водитель такси имеет право:
- двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;
- осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11.
- Цены на такси выросли в первый день ослабления карантина.
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