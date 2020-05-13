Кабмин расширил финансовую помощь для аграриев

13 мая, 2020, 16:26

На реализацию программы из бюджета Кабмин выделил 1,2 млрд грн. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство понимает, что в условиях коронакризиса Украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в частности для проведения весенне-полевых работ", - говорится в сообщении.

В частности, на заседании Кабмина был расширен круг предпринимателей агропромышленного сектора, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Для реализации программы будет направлено 1,2 млрд грн бюджетных средств.

"Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия. Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции", - резюмировал Шмыгаль.