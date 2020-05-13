Кабмин расширил финансовую помощь для аграриев
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство понимает, что в условиях коронакризиса Украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в частности для проведения весенне-полевых работ", - говорится в сообщении.
В частности, на заседании Кабмина был расширен круг предпринимателей агропромышленного сектора, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Для реализации программы будет направлено 1,2 млрд грн бюджетных средств.
"Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия. Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции", - резюмировал Шмыгаль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-