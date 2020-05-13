Главреда "Слидство.инфо" допросили в полиции из-за запроса нардепу Дубинскому

13 мая, 2020, 16:32

В Главном следственном управлении Национальной полиции допросили главного редактора "Слидства.Инфо" Анну Бабинец

Об этом сообщило Слидство.Инфо.

Ее допросили в качестве свидетеля в рамках расследования производства о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Журналистка также добавила, что не обладает никакой информацией по этому делу, которая могла бы помочь следствию. По ее мнению, единственное, что может позволить полиции связывать главного редактора агентства в целом с данной историей - это запрос, посланный в декабре прошлого года народному депутату Александру Дубинскому относительно его контактов с американскими политиками.

"Допрос длился около получаса, я ответила на все вопросы следователя. Погружаться в детали права не имею, но мне сообщили, что я нахожусь в статусе свидетеля по делу о слежке за Мари Йованович", - рассказала Бабинец.

Она сказала, что не владеет никакой информацией по этому делу, которая могла бы помочь следствию.

"Я пошла на этот допрос только для того, чтобы продемонстрировать, что нам нечего скрывать. И чтобы моя неявка не стала основанием для изъятия документов или обысков в офисе "Слидства.Инфо"", - добавила журналистка.