Главреда "Слидство.инфо" допросили в полиции из-за запроса нардепу Дубинскому
Об этом сообщило Слидство.Инфо.
Ее допросили в качестве свидетеля в рамках расследования производства о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
Журналистка также добавила, что не обладает никакой информацией по этому делу, которая могла бы помочь следствию. По ее мнению, единственное, что может позволить полиции связывать главного редактора агентства в целом с данной историей - это запрос, посланный в декабре прошлого года народному депутату Александру Дубинскому относительно его контактов с американскими политиками.
"Допрос длился около получаса, я ответила на все вопросы следователя. Погружаться в детали права не имею, но мне сообщили, что я нахожусь в статусе свидетеля по делу о слежке за Мари Йованович", - рассказала Бабинец.
Она сказала, что не владеет никакой информацией по этому делу, которая могла бы помочь следствию.
"Я пошла на этот допрос только для того, чтобы продемонстрировать, что нам нечего скрывать. И чтобы моя неявка не стала основанием для изъятия документов или обысков в офисе "Слидства.Инфо"", - добавила журналистка.
- Национальная полиция вызвала на допрос в качестве свидетеля главного редактора агентства журналистских расследований "Слидство.инфо" Анну Бабинец из-за того, что ее журналисты написали запрос депутату от "Слуги народа" Александр Дубинский относительно его связей с Рудольфом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-