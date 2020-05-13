Если не получим транш, уже в сентябре нечем будет платить бюджетной сфере, - Княжицкий о сотрудничестве с МВФ

13 мая, 2020, 15:25

Народный депутат фракции "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что если Украина не получит транш от МВФ, то уже в сентябре нечем будет платить бюджетной сфере

Об этом он заявил в комментарии журналистам под стенами ВР, передает Еспресо.TV.

"МВФ уже изменил программу поддержки Украины видя то, что реформы в Украине не происходят. Не имея надежды, что это сотрудничество будет эффективным, но поддержку саму они оставили. Принятие этого закона было очень важным, потому что им важно, чтобы те средства, которые получит Украина, опять не были разворованы. Так, как это было в прошлый раз. Поэтому приняв этот законопроект, мы все же сохраняем возможность сотрудничества с МВФ. Но это не только с ними. Это со многими международными организациями, которые смогут оказывать помощь Украине. Это и Европейский Союз, и Всемирный банк, и много другой помощи, которая для нас является настолько актуальной ", - сообщил Княжицкий.

Нардеп отметил, что врачам обещают 300% надбавки, которые в действительности являются мифом, на самом деле бюджет пуст.

"Если мы транш не получим, то уже в сентябре нам нечем будет платить бюджетной сфере. И сейчас нечем платить. Потому что врачам обещают эти 300% надбавки, которые в действительности являются мифом, которые врачи не получают. Обещают другую помощь. Но на самом деле бюджет пуст . В этом огромная проблема. Поэтому Украина заинтересована это сделать максимально быстро ", - отметил Княжицкий.

Напомним, 13 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках .

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