День Победы и саботаж карантина: СБУ заблокировала пропагандистские сообщества с аудиторией около 1 млн пользователей

13 мая, 2020, 10:45

За время действия в Украине карантина СБУ заблокировали более 2,3 тыс. пропагандистских интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также спецслужбисты разоблачили 323 интернет-агитаторов, распространявших фейки об эпидемии COVID-19. При этом 16 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию России.

"По указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня Победы, вынужденный карантин и другие мероприятия, связанные с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции. Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержке акций протеста ", - сообщили в СБУ.

В период празднования Дня Победы активность пропагандистов частично переключилась с темы коронавируса на выгодные Кремлю месседжи, связанные со Второй мировой войной.

В отношении 16 агентов Кремля СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Российские агенты работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию, 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение фейков, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.