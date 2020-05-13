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Espreso.tvСпортБеленюк готов стать судьей в бою без правил с участием Усика

Беленюк готов стать судьей в бою без правил с участием Усика


фото: K2 Promotions
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что готов стать судьей в поединке боксера Александра Усика, которого вызвали на бой без правил

Об этом Беленюк написал в facebook.

По словам народного депутата и чемпиона мира, он готов стать судьей в поединке между Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем, который бросил боксеру вызов.

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и непредвзятость гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не разрешено", - написал Беленюк.

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