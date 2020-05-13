Беленюк готов стать судьей в бою без правил с участием Усика
13 мая, 2020, 12:12
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что готов стать судьей в поединке боксера Александра Усика, которого вызвали на бой без правил
Об этом Беленюк написал в facebook.
По словам народного депутата и чемпиона мира, он готов стать судьей в поединке между Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем, который бросил боксеру вызов.
"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и непредвзятость гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не разрешено", - написал Беленюк.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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