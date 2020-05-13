Беленюк готов стать судьей в бою без правил с участием Усика

13 мая, 2020, 12:12

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что готов стать судьей в поединке боксера Александра Усика, которого вызвали на бой без правил

Об этом Беленюк написал в facebook.

По словам народного депутата и чемпиона мира, он готов стать судьей в поединке между Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем, который бросил боксеру вызов.

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и непредвзятость гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не разрешено", - написал Беленюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb