Апелляционный суд оставил под стражей экс-министра Кожару по делу убийства Старицкого
13 мая, 2020, 17:44
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн 82 тыс. грн для подозреваемого в убийстве бывшего главы МИД Леонида Кожары
Об этом сообщает "Укринформ".
"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Шири в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - отметил судья.
Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.
Отметим, следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.
- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару
- Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкого, настаивала на аресте подозреваемого без определения суммы залога
- На суде по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении
- 27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.
- Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
- Полиция Киевщины сообщила о подозрении жене Кожары по факту дачи ложных показаний.
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