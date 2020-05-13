Апелляционный суд оставил под стражей экс-министра Кожару по делу убийства Старицкого

13 мая, 2020, 17:44

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн 82 тыс. грн для подозреваемого в убийстве бывшего главы МИД Леонида Кожары

Об этом сообщает "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Шири в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - отметил судья.

Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.

Отметим, следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

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На суде по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении

27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении жене Кожары по факту дачи ложных показаний.

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