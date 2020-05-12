Знание русского может быть конкурентным преимуществом, - заместитель Ермака
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Конечно, украинский и английский. И может быть третий на выбор, например немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. Например, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированный на рынок СНГ", - сказал Костюк.
Костюк назвал "нашим оружием" возможность доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит или понимает по-русски.
"Я говорю о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, о Германии и Израиле, где живет большая русскоязычная диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не по телевидению другой страны", - отметил он.
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