Зеленский вручил "Золотую Звезду" родным Героев Украины Волочаева и Каплунова

12 мая, 2020, 21:53

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.

Награду Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои большие сочувствие и благодарность", - сказал Зеленский.

Награду Каплунова президент вручил его жене Наталье Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое - свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - отметил Зеленский.

Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена.

"Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась", - сказала Волочаева.

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