Зеленский вручил "Золотую Звезду" родным Героев Украины Волочаева и Каплунова
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.
Награду Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.
"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои большие сочувствие и благодарность", - сказал Зеленский.
Награду Каплунова президент вручил его жене Наталье Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.
"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое - свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - отметил Зеленский.
Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена.
"Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась", - сказала Волочаева.
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- Напомним, что 1 декабря 2019 года на линии соприкосновения диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Каплунов и Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
- 3 декабря 2019 года президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову (посмертно).
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