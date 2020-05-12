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Espreso.tvОбществоЗеленский вручил "Золотую Звезду" родным Героев Украины Волочаева и Каплунова

Зеленский вручил "Золотую Звезду" родным Героев Украины Волочаева и Каплунова


фото: Пресслужба президента
Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины, работников СБУ Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.

Награду Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои большие сочувствие и благодарность", - сказал Зеленский.

Награду Каплунова президент вручил его жене Наталье Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое - свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - отметил Зеленский.

Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена.

"Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась", - сказала Волочаева.

 

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  • Напомним, что 1 декабря 2019 года на линии соприкосновения диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Каплунов и Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
  • 3 декабря 2019 года президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову (посмертно).
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