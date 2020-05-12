Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вьятровича

12 мая, 2020, 13:13

Зарубежные украинци обратились к президенту Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров

"Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники Правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины", - говорится в обращении украинских общин в Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Чехии.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование народного депутата Софии Федины, волонтера Маруси Зверобой, врача Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Яны Дугар, народных депутатов Татьяны Черновил, Владимира Вьятровича и Андрея Парубия, генерала Дмитрия Марченко, адмирала Игоря Воронченко и украинских моряков, майора Романа Ковалева, студента Ивана Хоменко, народного депутата Гео Лерос и активиста Сергея Стерненка.

"Просим немедленно прекратить давление и преследование Пятого Президента Украины Петра Порошенко и остановит фабрикации против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорным действиям, должны понести наказание по закону Украины. Мы не можем допустить, чтобы работа пятого Президента и его вклад в Украине, как создание действенной Армии, остановки врага на Востоке Украины, санкции против врага России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвизовые, формирование международной коалиции и другие, были обесценены ", - говорится в обращении.

"Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах идут обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с трудом. В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковых новости российской версии действительности ", - отмечают украинци за рубежом.

"Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должна и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности", - говорится в обращении.