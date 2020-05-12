За "минированием" почти 700 школ в Польше стоит российское ГРУ, - СМИ

12 мая, 2020, 15:38

Российское Главное разведывательное управление стоит за рассылкой в прошлом году электронных писем о якобы минировании почти 700 школ в Польше во время выпускных экзаменов

Об этом со ссылкой на информацию следователей сообщает издание Rmf24.pl.

"Следователи указывают на россиян на основании анализа интернет-связи. Детальное исследование содержания электронных писем с фальшивой информацией привело польских экспертов к серверам, расположенным в Санкт-Петербурге", - отмечает издание.

Как подчеркивается, эти серверы в прошлом уже использовались для рассылкеи разного рода информации, которая должна привести к хаосу в различных регионах мира. Удалось также установить, что за спецоперацией стоит российская военная разведка (ГРУ).

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По информации польского издания, на аккаунтах, которые использовались российскими спецслужбами, появлялась в нескольких вариациях ложная информация о минировании школ. При этом модератор групп поощрял интернет-пользователей, чтобы они рассылали ее по конкретным школам, где проходили экзамены. В то же время, интернет-пользователи не знали, что они работают на русских. Часть таких сообщений рассылалась ботами.

Как отметил в комментарии изданию бывший председатель Агентства разведки Польши Гжегож Малецкий, такого рода действия направлены на сеяние хаоса в ключевых для государства институтах. Кроме того, это является тестом для системы кибербезопасности, в частности по выявлению процедур реагирования и эффективности структур, отвечающих за национальную безопасность.

Он добавил, что такого рода спецоперации проводятся также для того, чтобы отвлечь внимание от других операций, параллельно проводятся в других сферах.

В то же время, бывший заместитель службы военной контрразведки РП Мацей Матысяк отметил, что в эта спецоперация могла проводиться, чтобы поставить под сомнение авторитет государства у молодежи.

Как сообщалось, в результате "минирований" польских школ в мае 2019 года во многих образовательных учреждениях сдача экзаменов затягивалась из-за проверки зданий или откладывалась.