За прошедшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли Объединенные силы, но потеряли трех боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополь и Авдеевки оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Окрестности Красногоровки в вечернее время захватчики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитникам Старогнатовка вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенным пунктом Южное противник для применял гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
Прицельным огнем бойцы ООС заставили врага к соблюдению режима тишины.
По данным разведки, 11 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта, еще двух - ранили.
С начала суток 12 мая российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского со 120-мм миномета, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет. На провокацию военнослужащие Объединенных сил ответили огнем.
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