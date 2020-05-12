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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли Объединенные силы, но потеряли трех боевиков

За прошедшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли Объединенные силы, но потеряли трех боевиков

В понедельник, 11 мая, российские военные на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополь и Авдеевки оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Красногоровки в вечернее время захватчики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитникам Старогнатовка вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Южное противник для применял гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Прицельным огнем бойцы ООС заставили врага к соблюдению режима тишины.

По данным разведки, 11 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта, еще двух - ранили.

С начала суток 12 мая российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского со 120-мм миномета, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет. На провокацию военнослужащие Объединенных сил ответили огнем.

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