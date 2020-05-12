За поддержку Виды и его "украинского" ролика на ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала президента УАФ Павелко
12 мая, 2020, 12:38
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заплатил штраф в $ 10 тыс. за поддержку хорвата Домагоя Виды, который во время чемпионата мира в России записал проукраинский ролик
Об этом говорится в материале Washington Post .
Павелко оштрафовали за критику решения ФИФА, наказала защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за ролик, в котором он во время чемпионата мира-2018 после победы в четвертьфинале над Россией заявил, что посвящает эту победу украинским болельщикам и воскликнул "Слава Украине!"
"Андрей Павелко согласился заплатить штраф $ 10 за его поведение", - заявили в ФИФА.
- Напомним, 12 мая стало известно, что ФИФА возбудила дело против Андрея Павелко .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-