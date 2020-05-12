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Espreso.tvСпортЗа поддержку Виды и его "украинского" ролика на ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала президента УАФ Павелко

За поддержку Виды и его "украинского" ролика на ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала президента УАФ Павелко


фото: facebook
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заплатил штраф в $ 10 тыс. за поддержку хорвата Домагоя Виды, который во время чемпионата мира в России записал проукраинский ролик

Об этом говорится в материале Washington Post .

Павелко оштрафовали за критику решения ФИФА, наказала защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за ролик, в котором он во время чемпионата мира-2018 после победы в четвертьфинале над Россией заявил, что посвящает эту победу украинским болельщикам и воскликнул "Слава Украине!"

"Андрей Павелко согласился заплатить штраф $ 10 за его поведение", - заявили в ФИФА.

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