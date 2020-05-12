Из-за возможного принятия законопроекта 3355-1 нардепы могут вернуть схему сокрытия состояния, приобретенного коррупционным путем, - Юрчишин
Законопроект 3355-1, среди авторов которого есть представители всех политических фракций и групп, кроме "Голос", несмотря на то, что есть альтернативный, комитет предложил голосовать за основу и в целом, написал в Facebook народный депутат Ярослав Юрчишин.
Как сообщил Юрчишин, это решение Комитета поддержали депутаты оппозиционных платформы «За жизнь», большей части фракции "Слуга народа" и двое внефракционных (которые избирались как мажоритарщики от "Слуги народа").
"С крейсерской скоростью этот законопроект внесен на рассмотрение парламента на 13 мая 2020 - то есть уже завтра", - сказал Юрчишин и добавил, что "такая спешка понятна: 1 июня 2020 года завершается очередная волна декларирования состояния".
По его словам, есть риск, что отмена необходимости вносить в декларацию детей, не проживающих с декларантом, позволяет скрыть состояние, полученные коррупционным путем.
"Юристы гарантируют, что при таких условиях (если записать имущество на ребенка, не проживает с чиновником, - Ред.) найти это имущество будет очень сложно. Главное - не очень часто наведываться на эту виллу. Что не трудно - у чиновника уже есть двухуровневая квартира в Киеве, вилла нужна только как средство хранения средств. Ну, или для жизни на пенсии ", - написал он.
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