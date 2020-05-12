Испания будет отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибыл в страну
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на указ министерства.
"Путешественники, которые приезжают в Испанию, должны самоизолироваться на 14 дней", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение МЗ вступает в силу 15 мая, и будет действовать до окончания чрезвычайного положения в стране, возможно уже 24 мая. В случае продления чрезвычайного режима в Испании действие указа Минздрав также будет продлено.
Во время самоизоляции люди должны оставаться в помещении. Выйти из дома разрешается только для приобретения товаров первой необходимости, таких как лекарства или продукты, и в таком случае нужно надевать маску.
До сих пор обязательная двухнедельная самоизоляция действовала только для граждан страны, которые вернулись из-за границы, в частности из Италии.
Сейчас Испания занимает третье место по количеству больных коронавирусом.
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