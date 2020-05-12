Винницкая ОГА заявила о признаках второй волны COVID-19

12 мая, 2020, 14:42

В Винницкой области фиксируют постепенное увеличение случаев заболевания коронавирусом и связывают его с новой волной пандемии

Об этом заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Могу констатировать, что мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезни. По состоянию на 9: 00 12 мая на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни ", - заявил глава ОГА.

Он подчеркнул, что по состоянию на 12 мая на стационарном лечении находятся 70 пациентов, в частности, 8 детей. Восемь больных находятся в тяжелом состоянии, они нуждаются в кислородной поддержки, один из них, 46-летний мужчина - на аппарате ИВЛ.

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