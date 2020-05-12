В Ивано-Франковске возобновили движение общественного транспорта по спецпропускам

12 мая, 2020, 11:27

В Ивано-Франковске с 12 мая в рамках ослабление карантина возобновил работу общественный транспорт в условиях специальных перевозок

Об этом сообщили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все придерживаются правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано ", - написал Марцинкив.