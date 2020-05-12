В воинской части охраны Генштаба нашли застреленным военнослужащего
12 мая, 2020, 13:49
В Киеве на территории военной части в Киеве погиб военнослужащий, тело нашли с огнестрельным ранением головы
Об этом сообщила пресс-служба военной службы правопорядка ВСУ в Facebook.
Сообщается, что 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
"11.05.20 в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.
В этой воинской части базируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба - элитное соединение, которое подчиняется непосредственно начальнику генштаба - Главнокомандующему ВСУ.
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