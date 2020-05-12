В Вооруженных силах коронавирусом заразились 102 военнослужащих, 55 из них уже выздоровели, - Медсилы
Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что новых случая выявлено в Черновицком гарнизоне, а также в Ровенской и Кировоградской областях.
"В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице города Кропивницкий - 1 работник ВС Украины. 3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 работника ВС Украины ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное ", - сообщили в ВСУ.
Всего болеет состоянию на сейчас 45 сотрудников ВСУ. Выздоровели за период пандемии 55 человек, 2 - умерли.
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