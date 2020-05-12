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Espreso.tvСпортВ УАФ отреагировали на информацию о деле, которое ФИФА возбудила против Павелко

В УАФ отреагировали на информацию о деле, которое ФИФА возбудила против Павелко


фото: facebook.com/uafukraine
ФИФА возбудила дело против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко из-за поддержки хорвата Домагоя Виды, который во время чемпионата мира в России записал проукраинский ролик

Об этом сообщает официальный facebook Украинской ассоциации футбола.

В УАФ считают, что расследование ФИФА не касается финансовой стороны.

"Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования. Неправдиво описанное господином Беда в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко. Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Как все помнят, речь шла о лозунг "Слава Украине", которое хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике ", - говорится в заявлении УАФ.

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