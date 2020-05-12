В УАФ отреагировали на информацию о деле, которое ФИФА возбудила против Павелко
Об этом сообщает официальный facebook Украинской ассоциации футбола.
В УАФ считают, что расследование ФИФА не касается финансовой стороны.
"Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования. Неправдиво описанное господином Беда в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко. Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Как все помнят, речь шла о лозунг "Слава Украине", которое хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике ", - говорится в заявлении УАФ.
- Напомним, 12 мая стало известно, что ФИФА возбудила дело против Андрея Павелко .
- 12 мая Андрей Павелко заплатил штраф в $ 10 тыс. За поддержку хорвата Домагоя Виды, который во время чемпионата мира в России записал проукраинский ролик.
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