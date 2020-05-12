В России олимпийский чемпион по боксу заболел коронавирусом
12 мая, 2020, 12:11
Олимпийский чемпион-2016 по боксу Евгений Тищенко сдал положительный тест на COVID-19
Об этом сообщает Telegram канал Mash.
Тищенко самостоятельно обратился за помощью врачей и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Боксера отправили на домашний карантин - он находится под контролем медиков. Отмечается, что в Тищенко легкая форма COVID-19.
28-летний Тищенко - олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2015, чемпион Европы 2015 и 2017 в категории до 91 кг.
В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи боях.
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