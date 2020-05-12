В России футболиста оштрафовали на 1,4 млн за критику Путина

12 мая, 2020, 18:12

Российский футбольный клуб "Крылья Советов" оштрафовал голкипера Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента РФ Владимира Путина

Об этом блогер Евгений Савин сообщил в Instagram.

Евгений Фролов в интервью назвал заявления Путина во время пандемии коронавируса болтовней, за что получил штраф в размере $19 тыс.

"Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет. То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он или не лидер, или его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ - зло. И в реальной жизни все по-другому", - сказал Фролов.

Футбольный блогер Евгений Савин раскритиковал такие действия самарского футбольного клуба

"Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили взбучку. А кого и насколько накажете, если клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?" - написал Савин.