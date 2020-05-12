В России более 1700 военных заболели коронавирусом

12 мая, 2020, 22:29

Число инфицированных коронавирусом военных Вооруженных сил РФ увеличилось до 1709

Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования на корона вирус.

Из них в тяжелом состоянии - два человека, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания. С марта по 12 мая выздоровел 431 российский военный.

За 12 мая среди российских военных заболели коронавирусом 20 человек.

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