В Полтаве покупатель бросил монеты в лицо кассиру: суд оштрафовал его на 8,5 тысячи
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов бросил горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он принял решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски вести себя с другими людьми и сгонять на них свою злость и недовольство", - отметил Геращенко.
Инцидент произошел 3 апреля. Покупателю не понравилось, что продавец дала ему сдачу 28 грн монетами. Сначала он ее нецензурно обругал, а затем швырнул деньги женщине в лицо. Все это зафиксировало видео, гражданин был оперативно установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 УК "Хулиганство".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-