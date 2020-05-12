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Espreso.tvОбществоВ Полтаве покупатель бросил монеты в лицо кассиру: суд оштрафовал его на 8,5 тысячи

В Полтаве покупатель бросил монеты в лицо кассиру: суд оштрафовал его на 8,5 тысячи


фото: racurs.ua
В Полтаве хулигана, бросившего горсть монет в лицо кассиру одного из супермаркетов, оштрафовали на 8500 грн

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов бросил горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он принял решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски вести себя с другими людьми и сгонять на них свою злость и недовольство", - отметил Геращенко.

Инцидент произошел 3 апреля. Покупателю не понравилось, что продавец дала ему сдачу 28 грн монетами. Сначала он ее нецензурно обругал, а затем швырнул деньги женщине в лицо. Все это зафиксировало видео, гражданин был оперативно установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 УК "Хулиганство".

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