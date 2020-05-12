В Петербурге во время пожара в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом, которые были на аппаратах ИВЛ, - СМИ
12 мая, 2020, 10:47
В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой лечатся больные с диагнозом коронавирус, произошел пожар
Об этом со ссылкой на МЧС РФ передают РИА Новости.
Как сообщается, в результате происшествия есть погибшие.
"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", - говорится в сообщении.
По данным российского Пятого канала, все погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
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