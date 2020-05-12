В оккупированном Крыму 2 женщины умерли от COVID-19, - Аксенов

12 мая, 2020, 11:40

В Крыму за последние сутки умерли две женщины, инфицированные коронавирусом

Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает проект Крим.Реалии .

"За прошедшие сутки умерли две женщины, пока окончательно не установлено, наверное, от сопутствующих заболеваний, но они были заражены коронавирусом", - сказал Аксенов.

Подконтрольная России вице-премьер Крыма Елена Романовская рассказала, что одна из женщина находилась на лечении в Симферополе, другая - в Саках.

"Умерли две тяжелых пациентки, одна находилась на лечении в симферопольской больнице №7 - 1951 года рождения с диагнозом двухсторонняя пневмония и подтверждением на коронавирус, у нее был сопутствующий ряд серьезных хронических заболеваний, в том числе ухудшили течение болезни. Вторая пациентка 1959 года находилась на лечении в Сакской больницы с циррозом печени. Затем у нее был обнаружен коронавирус, когда отделение Сакской больницы закрыли на обсервацию. Расследование по делу продолжается о причинах смерти ", - сказала Романовская.

В Крым 12 мая было обнаружено семь новых больных Коронавирусная инфекцией, среди них сотрудник Роспотребнадзора.