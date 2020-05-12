В ОАСК поступил иск с целью признать бездействие правительства Китая и Украины в борьбе с COVID-19

12 мая, 2020, 14:42

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китая и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиками истец определил Государственный совет КНР Офис президента Украины, Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Министерство социальной политики Украины.

Также ответчиками указали Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, експремьер-министра Алексея Гончарука, бывших министров здравоохранения Зоряну Скалецкую и Илью Емца, а также 48 народных депутатов Украины - членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие этих органов и отдельных представителей. По мнению ГО, они не приняли надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых: