В ОАСК поступил иск с целью признать бездействие правительства Китая и Украины в борьбе с COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ответчиками истец определил Государственный совет КНР Офис президента Украины, Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Министерство социальной политики Украины.
Также ответчиками указали Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, експремьер-министра Алексея Гончарука, бывших министров здравоохранения Зоряну Скалецкую и Илью Емца, а также 48 народных депутатов Украины - членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие этих органов и отдельных представителей. По мнению ГО, они не приняли надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
В общем иск содержит 9 требований, среди которых:
- обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права;
- обязать Кабмин разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы во исполнение закона "О защите населения от инфекционных болезней":
- обязать МЗ обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
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