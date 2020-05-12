В Киеве с 13 мая смогут работать еще 29 рынков

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Перечень рынков, которые могут работать с 13 мая:

- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.

- Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.

- ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

- Т / М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

- ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.

- ЗАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербаковская, 47.

- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

- ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", ул. Депутатская, 2.

- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18.

- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.

- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь ", ул. Василия Порика, 2-А.

- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

- Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", б-р Кольцова, 12.

- ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.

- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант ", ул. Соломенская, 24.

- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

В частности, на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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