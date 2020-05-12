В Кривом Роге отстранили от работы главврача городской больницы за выписку 15 пациентов с COVID-19

12 мая, 2020, 18:44

В Кривом Роге отстранили от работы главного врача 4-й городской больницы за выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения горсовета Константин Мурашко, передает Радио Свобода.

Мурашко отметил, что 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы как контактировавшие с больной женщиной. У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже пришли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID-19.

"Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - сообщил Мурашко.

Сообщается, что связаться с руководительницей 4-й городской больницы Людмилой Миряновой не удалось, ее личные телефоны, телефоны регистратуры больницы и приемной главврача не отвечают.

Напомним, заместителя председателя Одесской ОГА Виталия Свичинского освободили от должности: глава области заявил причиной невыплаты "коронавирусных" доплат медикам. Сам уволенный заявил, что написал документ об увольнении в октябре.

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