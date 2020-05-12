В Конгрессе США предлагают новые санкции против РФ за нарушение прав человека, - проект резолюции

12 мая, 2020, 09:38

Проект резолюции, представленный на рассмотрение Конгресса США, призывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод

Об этом сообщает Голос Америки.

"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, который давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в этой связи один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" как политические заключенные, в соответствии с критериями резолюции ПАСЕ, и называет, в частности, таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.

"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинский, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3194797