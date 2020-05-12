В Конгрессе США предлагают новые санкции против РФ за нарушение прав человека, - проект резолюции
Об этом сообщает Голос Америки.
"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, который давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в этой связи один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.
Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" как политические заключенные, в соответствии с критериями резолюции ПАСЕ, и называет, в частности, таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.
"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинский, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол.
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