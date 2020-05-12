 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США предлагают новые санкции против РФ за нарушение прав человека, - проект резолюции

В Конгрессе США предлагают новые санкции против РФ за нарушение прав человека, - проект резолюции

Проект резолюции, представленный на рассмотрение Конгресса США, призывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод

Об этом сообщает Голос Америки.

"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, который давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в этой связи один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" как политические заключенные, в соответствии с критериями резолюции ПАСЕ, и называет, в частности, таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.

"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинский, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3194797

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать