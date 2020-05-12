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Espreso.tvОбществоВ Госпогранслужбе зафиксировано 27 больных COVID-19

В Госпогранслужбе зафиксировано 27 больных COVID-19

По состоянию на 12 мая в Государственной пограничной службе Украины COVID-19 зафиксировано в 27 человек

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

 

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