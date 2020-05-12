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Espreso.tvОбществоВ Гонконге вспыхнули новые протесты: более 200 задержанных

В Гонконге вспыхнули новые протесты: более 200 задержанных

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая

Об этом сообщает Reuters

Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.

Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.

Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.

В Гонконге с весной 2019 года продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Отказ местной власти от этих планов не привела к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях участвовало более миллиона человек.

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" было закреплено при передаче В 1997 году бывший британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мысли и прессы.

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