В Афганистане боевики напали на больницу, десятки погибших

12 мая, 2020, 18:32

Во вторник, 12 мая, в Афганистане произошло два террористических нападения - на больницу в Кабуле и похоронную церемонию в провинции Нангархар, погибли около 30 человек

Об этом сообщает CBS News.

Сегодня утром неизвестные ворвались в родильное отделение больницы в столице Афганистана - Кабуле. Нападавших было несколько. По данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере трое боевиков в полицейской форме вошли в больницу, после чего бросили несколько гранат и открыли огонь. Полиция отчиталась о ликвидации трех нападавших. В результате теракта погибли 14 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Второй теракт произошел в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов. Представитель правительства провинции Аттаулла Хогьяни сказал, что пока не известно, был ли это взрыв заложенной бомбы или же устройство привел в действие террорист-смертник. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, еще 56 получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты.