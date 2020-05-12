 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУтечка данных украинцев через Telegram-бот: полиция прекратила работу ресурса

Утечка данных украинцев через Telegram-бот: полиция прекратила работу ресурса

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного Telegram-канала

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Telegram-каналов.

В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.

  • В Telegram обнаружили бота, который позволяет узнать личность человека по номеру телефона.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать