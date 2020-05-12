Утечка данных украинцев через Telegram-бот: полиция прекратила работу ресурса

12 мая, 2020, 19:59

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного Telegram-канала

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Telegram-каналов.

В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.

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