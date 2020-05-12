 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУмер пятикратный чемпион Испании в составе "Реала"

Умер пятикратный чемпион Испании в составе "Реала"


фото: realmadrid.com
На 72-м году жизни скончался бывший футболист "Реала" Ико Агилар, который пять раз становился чемпионом Испании

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Бывшему нападающему мадридцев был 71 год. Ико Агилар выступал за мадридский клуб с 1971 до 1979 года, сыграл 190 матчей и забил 50 голов. Вместе с "Реалом" он получил пять титулов чемпиона Испании и два Кубка страны.

Также Агилар выступал за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". За сборную Испании провел 3 матча и забил 1 гол.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать