Умер пятикратный чемпион Испании в составе "Реала"

12 мая, 2020, 10:41

На 72-м году жизни скончался бывший футболист "Реала" Ико Агилар, который пять раз становился чемпионом Испании

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Бывшему нападающему мадридцев был 71 год. Ико Агилар выступал за мадридский клуб с 1971 до 1979 года, сыграл 190 матчей и забил 50 голов. Вместе с "Реалом" он получил пять титулов чемпиона Испании и два Кубка страны.

Также Агилар выступал за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". За сборную Испании провел 3 матча и забил 1 гол.

Напомним, 6 мая от COVID-19 на 77-м году жизни умер бывший вице-президент испанского футбольного клуба "Реал" Амадор Суарес.

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