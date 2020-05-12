Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и области
12 мая, 2020, 08:06
На вторник, 12 мая, по Киеву и Киевской области объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.
"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м / с, днем грозы, в отдельных районах град (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
На Киевщине 12 днем температура воздуха днем составит около 20 ° C, во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь