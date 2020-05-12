Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и области

12 мая, 2020, 08:06

На вторник, 12 мая, по Киеву и Киевской области объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м / с, днем грозы, в отдельных районах град (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

На Киевщине 12 днем температура воздуха днем составит около 20 ° C, во второй половине дня ожидается резкое понижение температуры.

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