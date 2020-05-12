 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский телеканал готов организовать трансляцию боя между Усиком и Грицаем

Украинский телеканал готов организовать трансляцию боя между Усиком и Грицаем


фото: xsport.ua
Украинский телеканал Хsport готов организовать трансляцию боя между украинским борцом Богданом Грицаем и боксером Александром Усиком

Об этом сообщает xsport.ua.

Спортивный телеканал транслирует различные виды единоборств.

"В своем эфире мы уделяем огромное внимание различным видам единоборств. Безусловно, мы готовы показывать противостояние спортсменов, представляющих интерес для широкой аудитории. Надеюсь, промоутеры Усика и Грицая смогут договориться между собой и все спорные вопросы атлеты решат в рамках спортивного противостояния. В таком случае, мы с радостью предоставим все наши платформы для того, чтобы охватить максимальное количество зрителей", - рассказал генеральный продюсер телеканала Дмитрий Лазуткин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать