Украинский телеканал готов организовать трансляцию боя между Усиком и Грицаем

12 мая, 2020, 21:11

Украинский телеканал Хsport готов организовать трансляцию боя между украинским борцом Богданом Грицаем и боксером Александром Усиком

Об этом сообщает xsport.ua.

Спортивный телеканал транслирует различные виды единоборств.

"В своем эфире мы уделяем огромное внимание различным видам единоборств. Безусловно, мы готовы показывать противостояние спортсменов, представляющих интерес для широкой аудитории. Надеюсь, промоутеры Усика и Грицая смогут договориться между собой и все спорные вопросы атлеты решат в рамках спортивного противостояния. В таком случае, мы с радостью предоставим все наши платформы для того, чтобы охватить максимальное количество зрителей", - рассказал генеральный продюсер телеканала Дмитрий Лазуткин.