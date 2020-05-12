Украинская АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории

12 мая, 2020, 14:20

Мощность генерации атомных электростанций в воскресенье, 10 мая, упали до исторического минимума 7,41 тыс МВт

Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тыс МВт. Об этом свидетельствуют данные ГП " Укрэнерго ", пишут " Наши деньги ".

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы.

* в 2016 году сопоставимы показатели были зафиксированы в период внедрения формулы «Роттердам +», которая увеличила доходы тепловой генерации Ахметова.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мирового эпидемии коронавируса (см. График внизу).

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

«Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневровой мощности в энергосистеме», - сказала Буславець на круглом столе «Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике».

Напомним, Ольга Буславець ранее лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.