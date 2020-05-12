Угроза российского реванша в Украине: экс-начальник Службы внешней разведки Николай Маломуж в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

12 мая, 2020, 14:07

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Угроза российского реванша в Украине и роль в этом телеканалов Медведчука; для чего Дмитрий Гордон вытащил в информпространство Наталью Поклонскую и роль Саакашвили в команде Зеленского.

Об этом всем будет говорить ведущий Сергей Руденко с генералом армии, экс-начальником Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Смотрите на наших платформах в Фейсбук и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.