У украинском политзаключенного Бугайчука в СИЗО Москвы подозревают коронавирус, однако не принимают никаких мер, - Денисова
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией - появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах", - сообщила Денисова.
Денисова отметила, что ухудшение здоровья Бугайчука произошло после того, как его этапировали следственного изолятора в Брянске в московский.
"По прибытию в московской тюрьме его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекциею COVID-19", - написала Денисова.
Омбудсмен отметила, что политзаключенного не обеспечили надлежащей медицинской помощью, ему не сделали ни одного анализа. Кроме того, не обеспечили и средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.
"Безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука", - добавила Денисова.
Она также обратилась к международному сообществу продолжать давление на Россию, чтобы заставить выполнять нормы международного права.
"Обращаюсь к международному сообществу продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права, не нарушать права наших сограждан, и способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля", - отметила Денисова.
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