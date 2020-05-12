Twitter разрешил своим сотрудникам постоянно работать удаленно

12 мая, 2020, 22:50

Twitter стал первой крупной технологической компанией, которая позволила своим сотрудникам постоянно работать удаленно

Об этом сообщает BuzzFeed .

"Мы очень тщательно подходили к этому до тех пор, пока не стали одной из первых компаний, которые перешли на модель работы дома. Мы будем продолжать ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", - сказал генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Он отправил электронное письмо сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет. Некоторые задачи, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.

Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .