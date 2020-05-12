Twitter разрешил своим сотрудникам постоянно работать удаленно
Об этом сообщает BuzzFeed .
"Мы очень тщательно подходили к этому до тех пор, пока не стали одной из первых компаний, которые перешли на модель работы дома. Мы будем продолжать ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", - сказал генеральный директор Twitter Джек Дорси.
Он отправил электронное письмо сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет. Некоторые задачи, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.
Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.
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