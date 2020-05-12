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Espreso.tvОбществоTwitter будет обозначать записи с недостоверными данными о коронавирусе

Twitter будет обозначать записи с недостоверными данными о коронавирусе

Соцсеть Twitter будет делать предупредительные сообщения, чтобы обозначать информацию о коронавирусе, которая может не соответствовать действительности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Маркировать записи компания начала с 12 мая, однако нововведения затронут более ранние твиты. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.

"Наша цель заключается в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводит в заблуждение контента", - отмечается в сообщении.

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