Twitter будет обозначать записи с недостоверными данными о коронавирусе

12 мая, 2020, 09:51

Соцсеть Twitter будет делать предупредительные сообщения, чтобы обозначать информацию о коронавирусе, которая может не соответствовать действительности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Маркировать записи компания начала с 12 мая, однако нововведения затронут более ранние твиты. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.



"Наша цель заключается в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводит в заблуждение контента", - отмечается в сообщении.