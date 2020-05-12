Twitter будет обозначать записи с недостоверными данными о коронавирусе
12 мая, 2020, 09:51
Маркировать записи компания начала с 12 мая, однако нововведения затронут более ранние твиты. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.
Соцсеть Twitter будет делать предупредительные сообщения, чтобы обозначать информацию о коронавирусе, которая может не соответствовать действительности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .
Маркировать записи компания начала с 12 мая, однако нововведения затронут более ранние твиты. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.
"Наша цель заключается в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводит в заблуждение контента", - отмечается в сообщении.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь