Тайсон показал, как отчаянно тренируется перед возвращением на ринг

12 мая, 2020, 15:39

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон выложил видео с тренировок, которые он начал перед возвращением на ринг

Видео Тайсон обнародовал в Instagram.

Ролик состоит из эпизодов тренировок, которые Тайсон возобновил после объявления о возвращении в бокс. 53-летний американец наносит мощные удары по "лапам", которые держит тренер.

"Я вернулся!" - воскликнул Тайсон в конце видео.

"Все возможно, когда подходишь к делу с умом", - написал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. В целом он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

Напомним, 6 мая стало известно, что Майку Тайсону пообещали $1 млн за проведение выставочного поединка.

30 апреля легендарный боксер Джордж Форман заявил, что Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг.

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